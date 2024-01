Nel 1983 usciva "Vita Spericolata" di Vasco Rossi: l'esibizione a "Superclassifica Show"

Vi ricordate Vasco Rossi a "Superclassifica Show"? Nel 1983 usciva il suo brano "Vita Spericolata", che diventerà negli anni una delle sue canzoni più celebri. Accolto nel programma televisivo musicale da Maurizio Seymandi, l'inimitabile e unico cantautore si esibisce sulle note della canzone che lo riportò sul palco del Festival di Sanremo nel febbraio dello stesso anno.

"Sono egocentrico un casino - dice Vasco Rossi al conduttore prima dell'esibizione - per fare questo motivo un po' lo devi essere. L'inizio del brano parla di "vita maleducata" ma quando sono andato a Sanremo mi hanno chiesto di partire subito con "vita spericolata" per prendere il pubblico un poco per volta" dice in modo ironico prima di esibirsi.