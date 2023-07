Alberto Camerini con i suoi "Maccheroni Elettronici" a "Popcorn"

Era il 1982 quando Alberto Camerini saliva sul palco di "Popcorn" per cantare "Maccheroni Elettronici". L'artista è stato definitoa "l'Arlecchino del rock italiano", imponendosi sulla scena della musica italiana a partire dagli anni Settanta fino ad arrivare quasi al 2000. Nato da genitori emigrati in Brasile, Camerini fonda la band de "Il Pacco" nel 1971: tra i suoi componenti figuravano artisti di spicco come Eugenio Finardi, Lucio Fabbri e Lucio Bardi. Nel 1976 inizia la sua carriera da solista e nel decennio successivo si guadagna il soprannome che lo ha reso celebre.

Negli anni Camerini si trasforma in un fenomeno nazional-popolare grazie al suo look eccentrico e non convenzionale. In questa esibizione nel programma musicale di Canale 5 l'artista dava sfoggio del suo lato eccentrico presentandosi sul palco con un lungo ciuffo biondo platino. Rivediamo la sua performance a distanza