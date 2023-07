Due anni senza Raffaella Carrà, rivediamola duettare con Christian De Sica

A due anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, vogliamo ricordare la regina della televisione italiana duettare con Christian De Sica sulle note di brani anni '50 e '60 nella trasmissione tv "Il Principe Azzurro". Al fianco della Carrà, l'attore figlio del regista Vittorio De Sica e dell'attrice spagnola María Mercader, mostra le sue doti di cantante e ballerino.

Prima della diagnosi del tumore ai polmoni avuta nel 2020, Raffaella Carrà ha lavorato al suo ultimo programma "A raccontare comincia tu", del 2019. Celebrata e apprezzata in tutto il mondo, la cantante e conduttrice televisiva è stata un'icona della musica italiana e del mondo dello spettacolo: le sue "carrambate" hanno riscritto la storia della televisione tanto quanto il suo "Tuca, Tuca" inventato insieme a Enzo Paolo Turchi è diventato un cult.

Raffaella Carrà è riuscita a diventare un'icona senza tempo, lo dimostrano gli attestati di stima ricevuti anche dopo la sua morte: non solo in Italia, ma anche all'estero dove era molto apprezzata soprattutto nei paesi ispanofoni. A lei sono stati dedicati murales e strade, tanto era l'amore del suo pubblico nei suoi confronti. Nel corso della sua lunga e fortunata carriera, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui 13 Telegatti, e ha pubblicato ben 23 album in 37 Paesi del mondo.