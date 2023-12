Albero o presepe? La discussione a "Casa Vianello"

Come in molte case italiane, anche a "Casa Vianello", nel 1990, si discuteva in merito alle diverse tradizioni natalizie. In particolare, meglio l'albero o il presepe?

Se Raimondo Vianello era maggiormente legato al primo, Sandra Mondaini sottolineava l'importanza del secondo. "Sento la necessità di cambiare. Tu non la senti mai questa necessità?", chiedeva l'attrice e conduttrice televisiva, lamentandosi anche del fatto che il marito non le avesse fatto alcun complimento per il lavoro svolto.

"Tutti questi addobbi comunque non li faccio per te, li sto facendo per i nostri ospiti", precisava Mondaini, emozionata di ricevere la visita di un 20enne inglese per le feste.