Alain Delon compie 86 anni: eccolo ai "Telegatti" nel 1991

Alain Delon compie 86 anni. L'attore, regista e produttore cinematografico francese è nato l'8 novembre del 1935 a Sceaux.

Prima di diventare una stella del cinema, Delon ha svolto diversi lavori. A 14 anni ha iniziato a collaborare nella bottega del patrigno e successivamente è diventato un paracadutista della marina francese. Solo dopo il trasferimento a Roma si è avvicinato al mondo del cinema fino a quando è diventato uno dei più grandi sex symbol di sempre.

Nel giorno del suo compleanno rivediamo quando, nel 1991, è salito sul palco dei "Telegatti" per consegnare il premio alla soap-opera Beautiful. In quell'occasione ha dichiarato di considerare l'Italia come una casa, per gli amori, la qualità della vita, ma anche per i film.