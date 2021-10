Quella volta che Alberto Castagna raccontò il dietro le quinte di "Stranamore"

"Stranamore" è stato uno dei programmi più amati dal pubblico e ha vissuto il suo momento di maggiore popolarità tra il 1994 e il 1997, quando andava in onda la domenica sera con la conduzione di Alberto Castagna. Nato a Castiglione Fiorentino nel 1945, il popolare conduttore e giornalista è scomparso il 1° marzo del 2005 a Roma. Il suo debutto avviene negli anni Ottanta in Rai come cronista del Tg2 prima e inviato speciale poi. Da lì passa a condurre alcuni programmi tra cui "Mattina 2" prima di fare il salto sulle reti Mediaset dove esordisce con il quiz su Canale Cinque "Sarà Vero?".

Dopo la vittoria del Telegatto come personaggio maschile dell’anno nel 1993, l’anno successivo segna per lui la svolta vera e propria. È nel 1994 che lancia in prima serata su Canale Cinque la sua trasmissione più rappresentativa: "Stranamore". In questo video, rivediamo Alberto Castagna raccontare alcuni retroscena sulla trasmissione.