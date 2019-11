Al via il "Benvenuto al Mondo Tour" di Piero Pelù: rivediamo il cantante a "Vota la Voce" nel 2000

Sei concerti e altrettante occasioni per assistere a un pezzo di storia del rock italiano. Piero Pelù torna sul palco in un piccolo tour di sei date che lo vedrà impegnato per tutto il mese di novembre: si chiama “Benvenuto al Mondo Tour” e porterà l’ex cantante Litfiba in giro per il Centro-Nord Italia.

Già lo scorso 18 ottobre Piero Pelù ha fatto sentire la sua voce con il singolo "Picnic all'inferno" che vede la "partecipazione speciale" di Greta Thunberg - il cui modo di parlare, secondo il cantante, aveva una cadenza precisa e musicale perfetta per essere inserito in un brano.

In occasione della prima data di "Benvenuto al mondo Tour" oggi 13 novembre a Roma, rivediamo Piero Pelù a "Vota la Voce" nel 2000 mentre scatena la folla sulle note di "Toro Loco".