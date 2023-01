Gli 883 cantano "Io ci sarò" a "Vota la voce" 1998

Per gli 883 "Io ci sarò" ha rappresentato una pietra miliare della loro discografia alla fine degli anni Novanta. Nel 1998 il gruppo, fondato a Pavia da Max Pezzali e Mauro Repetto, portò il brano a due kermesse musicali in onda sulle reti Mediaset: "Vota la voce" su Canale 5 e "Festivalbar" su Italia 1. Nel video Red Ronnie, al timone di quell'edizione insieme a Pippo Baudo e Maria Grazia Cucinotta, presentò la band che negli anni si è affermata come icona pop di una generazione: quei "bravi ragazzi" dallo stile semplice e brani cantati in coro sui pullman durante le gite scolastiche.

Da piazza Grande ad Arezzo Max Pezzali scaldò i fan con "Io ci sarò". Alla fine della kermesse, agli 883 fu assegnato il premio "tourneè". Due mesi prima, la sera del 21 luglio 1998, oltre 100 000 persone si radunano in Piazza Duomo a Milano, sotto la pioggia battente, per seguire il primo e ultimo mega concerto della band. Il concerto fu trasmesso l'indomani in prima serata su Italia 1 con oltre 3milioni e mezzo di telespettatori. Rivediamo il video dell'esibizione a "Vota la Voce".