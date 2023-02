"Vita spericolata" di Vasco Rossi compie 40 anni: rivediamolo a "Superclassifica Show" 1983

Compleanno tondo per "Vita spericolata" di Vasco Rossi che nel 2023 compie 40 anni. La canzone, che è una perfetta fotografia degli anni Ottanta, diventata un inno per diverse generazioni, è nata dentro un’auto parcheggiata di fronte al campo sportivo di Cagliari, dopo che Vasco aveva subito la delusione dell'annullamento del suo concerto a causa della pioggia.



Il racconto di Vasco Rossi - "Quaranta anni fa in Sardegna stava nascendo Vita Spericolata. Improvvisamente. Finalmente. Dopo 6 mesi che la musica di Tullio Ferro girava nel mio mangianastri e non riuscivo a trovare le parole perché volevo un testo all’altezza della musica. Ad un certo punto è sbocciata questa canzone una sera davanti al campo sportivo a Cagliari. Vuoto perché stava piovendo e il mio concerto era stato annullato. Stavo in macchina e c’era una grande tristezza perché quando pioveva il concerto saltava. E all’improvviso mi uscì ‘voglio una vita’. A quel punto ho detto ‘maleducata, spericolata come minimo’. Voglio una vita di quelle che non dormi mai".

"Vita Spericolata" non venne capita subito dal pubblico e non fu premiata nememno dal Festival di Sanremo, dove il rocker di Zocca si classificò solo al penultimo posto. Il successo però esplose da lì a poco, tanto che molti cantanti alle prime armi si augurano di arrivare penultimi come lui.

Oggi, a distanza di 40 anni, "Vita Spericolata" è una canzone che non deve mai mancare nella scaletta dei concerti di Vasco, così come Albachiara, Colpa D’Alfredo, C’è Chi Dice No, Siamo Solo Noi, Stupendo e tantissime altre.

A "Superclassifica Show" nel 1983 Vasco Rossi accennò all'esperienza sanremese: "Al Festival quando ho cantato ero molto emozionato. - raccontò al conduttore - Voglio una vita maleducata non è il titolo, ma l'inizio della canzone, perché quando sono andato a Sanremo era il modo migliore di attirare l'attenzione di quel pubblico lì, perché così capivano subito".