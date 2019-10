SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO

"DUEMILA VOLTE" E' IL NUOVO SINGOLO DI MARCO MENGONI. C'E' ANCHE LA FIRMA DI MAHMOUD - Da venerdì 4 ottobre sarà in rotazione in radio e su tutte le piattaforme digitali "Duemila volte", il nuovo singolo di Marco Mengoni estratto da "Atlantico on Tour", il nuovo progetto discografico che uscirà per Sony Music venerdì 25 ottobre, già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali. Si tratta di una ballad potente e sincera scritta dallo stesso Mengoni assieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud.

ESCE "SHOCK", IL NUOVO ALBUM DE L'INTROVERSO - Sarà disponibile dal 4 ottobre, sulle piattaforme streaming e in digital download, “Shock”, il nuovo album di inediti della band milanese L’Introverso. Il titolo dell’album rimanda al periodo buio che il mondo sta vivendo: crisi climatica, diritti umani violati, diseguaglianze e odio diffuso. Una realtà che è in contrasto con le aspettative dei ragazzi che nutrono ancora grandi speranze nel poter vivere all’interno di una società con delle fondamenta solide e che possa garantire un futuro migliore a tutti. Più che mettere in primo piano il mondo però, “Shock” si focalizza sulle sensazioni e le emozioni delle persone. Sulla copertina del disco è raffigurata una maschera, che secondo la cultura giapponese simboleggia un demone, i fili rossi che la ricoprono rappresentano invece i vari tentativi per combatterlo.

PRIMA DATA AL FORUM PER I PINGUINI TATTICI NUCLEARI - Un successo che parte dal basso, quello dei Pinguini Tattici Nucleatri che, mentre conquistano il primo disco d'oro con "Irene", annunciano la loro prossima, data al Mediolanum Forum di Milano, il 29 febbraio. Se con "Gioventù Brucata" i Pinguini sono riusciti a raggiungere il grande pubblico, superando i 17 milioni di streams e conquistando con brani come "Irene" e "Tetris", "Fuori dall'hype" ha regalato un tour di oltre quattro mesi e sessantamila presenze in tutto il Paese, con un altissimo numero di sold out sia nelle date primaverili che in quelle estive e un pubblico incredibilmente partecipativo che ha portato gli ascolti della band oltre la soglia dei sessanta milioni totali, di cui quasi trenta milioni interamente dedicati al disco uscito ad aprile. La data al Forum di Milano del 29 febbraio regalerà moltissime sorprese, tra special guest e iniziative che, come la campagna portata avanti con il WWF per l'adozione di un pinguino imperatore, rendono i Pinguini Tattici Nucleari una band fuori dagli schemi, vera e, anche per questo, unica.



"TONICA", NUOVO SINGOLO DELLA RAPPER BEBA - "Tonica" è il nuovo singolo di Beba in radio dal 2 ottobre e disponibile su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme digitali per Island Records. Il brano cela un messaggio positivo, rivolto alle ragazze: curare il proprio corpo come un tempio, come un’arma per sentirsi più forti e libere. Con il brano, la rapper torinese (che ha preso parte a "Machete Mixtape 4” diventando la prima donna della saga di culto della crew fondato da Salmo, Slait ed Hell Raton) torna a collaborare con l’amica e producer Rossella Essence con cui fa squadra da ben tre anni.





MIA, TORNA L'APPUNTAMENTO CON IL MERCATO INTERNAZIONALE AUDIOVISIVO - Dal 16 al 20 ottobre 2019 torna il MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo. Un evento che si è affermato nel corso degli anni come il più importante Mercato in Italia per numero di presenze e risultati delle attività: gli esportatori di prodotto italiano ritengono che, dopo sole quattro edizioni, già rappresenti il 25% delle vendite e del business annuale, mentre i produttori lo considerano ormai un evento da non perdere per le coproduzioni e lo sviluppo di progetti globali, soprattutto alla luce del dato rilevante che vede il 50% dei progetti presentati al MIA già pienamente realizzato. Ferzan Ozpetek, Sally Potter, Franco Maresco, Edoardo De Angelis, Beppe Fiorello, Frank Spotnitz, Lucio Pellegrini, Dan Percival, Alessio Cremonini, Toni D’Angelo, Marco D’Amore e Alessandro Rak: sono solo alcuni dei prestigiosi ospiti dell’edizione 2019, una “quattro giorni” ricca di appuntamenti in cui il MIA presenterà oltre 200 prodotti nuovissimi delle stagioni 2020-2022 per un valore complessivo di 700 milioni di euro. Inoltre ci sarà un fitto calendario di importanti occasioni di incontro, discussione e ragionamento, con oltre 20 appuntamenti, tra cui un panel tutto al femminile che ripercorrerà la creazione dell’attesissima Luna Nera, serie prodotta da Fandango per Netflix. Un premio speciale, in collaborazione con "Visionarie", celebrerà il costante impegno di MIA a sostegno della diversità e dell’inclusività.





MARCO MENGONI, IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM "ATLANTICO ON TOUR" - "Atlantico on tour" è il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni, in uscita per Sony Music venerdì 25 ottobre e già disponibile in pre-order negli store digitali. Si tratta di un lavoro che arriva a conclusione di un viaggio iniziato a novembre scorso, quando per la prima volta il lancio di un disco è diventato un festival a Milano, e che è proseguito con un tour partito da Berlino e proseguito nei palazzetti europei e italiani. "Atlantico" e suoi singoli hanno collezionato dischi di platino e sono arrivati quest’estate nei luoghi della bellezza per un tour a emissioni zero. Tutto questo anno è racchiuso in un doppio CD che conterrà 3 brani totalmente inediti, oltre all’album doppio platino "Atlantico" e 19 tracce dal vivo registrate durante il tour in Italia ed Europa.





ERLEND OYE CI PORTA IN "PARADISO" - Il cantautore norvegese Erlend Øye, noto per essere la metà dei Kings of Convenience, è un grande amante del nostro Paese. A distanza di sei anni da "La Prima Estate" esce "Paradiso", il nuovo singolo in italiano di Erlend, affiancato da La Comitiva. Sotto una lente di malinconia, la canzone racconta Siracusa e i suoi scenari incantevoli, abbandonati durante il solito esodo di fine estate, quando molte persone ritornano al nord invece di far rivivere i luoghi in cui sono nati. La Comitiva è una band nata a Ortigia, nel centro storico della cittadina siciliana dove Øye vive dal 2012, e perfezionata in occasione del lungo tour sudamericano del cantautore norvegese.





GREEN DAY I PRIMI HEADLINER ANNUNCIATI DI "FIRENZE ROCKS 2020" - Firenze Rocks si prepara a tornare nel 2020! Giunto alla quarta edizione, il festival fiorentino, prodotto e organizzato da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, si è ormai consolidato come uno dei principali festival europei, in grado di portare sul palco della Visarno Arena le star della musica mondiale più attese. I Green Day sono i primi headliner confermati che si esibiranno giovedì 11 giugno 2020. Sul palco prima di loro anche i Weezer. I biglietti per la data saranno disponibili per l’acquisto in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10 di lunedì 23 settembre 2019 sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo per 48 ore. La messa in vendita generale avverrà a partire dalle ore 11 di mercoledì 25 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.





ESCE IL 18 OTTOBRE IL NUOVO ALBUM DI FRANCO BATTIATO - “Torneremo ancora” è il titolo del nuovo lavoro di Franco Battiato e sarà pubblicato il 18 ottobre da Sony Music Legacy, disponibile su CD e in versione doppio LP, in tutti i negozi e piattaforme digitali, in preorder da oggi, 29 agosto, al link https://SMI.lnk.to/TorneremoAncora. Anticipato da una serie di indiscrezioni, l’album conterrà l’inedito “Torneremo ancora” e quattordici brani tra i più rappresentativi dell’originalissima opera del Maestro, registrati due anni fa in occasione di alcuni concerti in Italia con la Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta dal Maestro Carlo Guaitoli, live realizzati proprio con il proposito di farne successivamente un progetto discografico. L’arrangiamento e l’esecuzione dei brani in chiave sinfonica hanno dato nuova luce a canzoni che fanno parte ormai del nostro patrimonio culturale. Questa la tracklist in sequenza: Torneremo ancora, Come un cammello in una grondaia, Le sacre sinfonie del tempo, Lode all'inviolato, L'animale, Tiepido aprile, Povera patria, Te lo leggo negli occhi, Perduto amor, Prospettiva Nevsky, La cura, I treni di Tozeur, E ti vengo a cercare, Le nostre anime, L'era del cinghiale bianco.







GIOVANI ARTISTI, LA SCALA PREMIA I MIGLIORI -

La Scala Società tra Avvocati e la sua Toogood Society, con il sostegno dell’associazione “Cento Amici del Libro” e della Campi 1898 - Tipografia in Monotype, lanciano la seconda edizione de LaScalArt youth artist contest, iniziativa volta a promuovere e valorizzare i giovani artisti, oltre che a esaltare la tecnica dell’incisione xilografica. Una giuria di artisti, tipografi, docenti e appassionati di arte assegnerà il premio LaScalArt a un giovane artista under 30 - in corso di iscrizione o diplomato presso una delle Accademie di Belle Arti statali o private riconosciute dal MIUR - che abbia presentato due sue opere, una incisoria e una xilografica, ispirate all’analisi e alla ricerca dei “linguaggi espressivi”. Il giovane dovrà sottoporre alla Giuria un portfolio immagini di almeno 5 opere, oltre a quelle in gara. Tra le novità di questa seconda edizione figurano il premio xilografia e quello “Cento Amici del Libro”. Il premio che verrà assegnato al primo classificato consiste nella realizzazione di una mostra personale presso gli spazi espositivi milanesi di La Scala, nella stampa di un catalogo dedicato (a cura di Campi 1898 - Tipografia in Monotype) e nell’acquisto di una delle opere in esposizione. Nel mese di ottobre 2019, nell’Auditorium di La Scala, titolato a Piero Calamandrei, verranno esposte 20 o più opere del giovane artista, di qualunque genere (incisioni, dipinti, sculture, etc.).



L'ACCADEMIA DELLA SCALA IN RETE CON "STAGE ON THE NET" - Prende il via il progetto Stage on the Net promosso da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala, che permette di diffondere l’offerta culturale e formativa dell’Accademia attraverso strumenti digitali di comunicazione e interazione in grado di generare un sempre più ampio network di giovani in Italia e all’estero. Grazie a Fondazione TIM, l’Accademia scaligera verrà dotata di tecnologie innovative che le consentiranno di rinnovare la propria metodologia di lavoro e di estendere le opportunità di contatto con persone interessate alla propria proposta didattica. Nell’arco del suo sviluppo, il progetto renderà disponibili su www.accademiascala.it e su www.fondazionetim.it video di presentazione dei corsi; live streaming dei tanti appuntamenti artistici (concerti, spettacoli di danza, eventi) che caratterizzano il programma didattico; guide all’ascolto, testimonianze d’eccellenza e seminari fruibili liberamente, creando così una web community di un pubblico sempre più vasto. Sarà inoltre possibile condividere alcune lezioni tenute da docenti di fama internazionale, con un’opportuna differenziazione nella modalità di accesso a seconda che ne fruiscano gli allievi dell’Accademia o il pubblico esterno, mentre gli ex allievi potranno tenersi aggiornati grazie a masterclass, sempre gestite online. Attraverso Stage on the Net l’Accademia potrà inoltre sperimentare percorsi di selezione a distanza per i candidati che vivono lontano da Milano o all’estero e che, diversamente, non tenterebbero neppure la prova di ammissione.