Sergio Cammariere in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Puoi anticipare qualcosa sulla scaletta del concerto?

Sicuramente suoneremo brani dal mio album "Una Sola Giornata", visto che il tour verte su questo lavoro discografico. Riproporremo anche cose del passato, che in ogni concerto proviamo a suonare in una veste sempre diversa. Siamo certi della vicinanza e dell'attenzione del pubblico. Sono contento, in questi anni, di avere suscitato sensazioni positive nelle persone che vengono ai concerti. Mi ha sempre stimolato l’incontro con le persone, fin da quando mi spostai da Crotone a Firenze per coltivare il sogno di diventare musicista e suonai in molti locali e situazioni diverse.