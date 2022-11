Sarah Jane Morris, nuovo album dedicato alle canzoni dei Beatles

Si intitola "Al You Need Is Love" il nuovo lavoro di Sarah Jane Morris, con i Solis String Quartet, pubblicato da Irma Records.

Un album dedicato alle canzoni dei Beatles che a decenni di distanza, continuano a rappresentare un punto di riferimento non solo per il pubblico di tutto il mondo, ma anche per musicisti di varie estrazioni. Tra loro appunto Sarah Jane Morrris, una delle voci più importanti del soul nel vecchio continente. Nella sua carriera ha esplorato molti sentieri contigui a quello del soul, come ad esempio il jazz, ma anche il pop più raffinato. Indimenticabile la sua partecipazione a "Don't leave me This way" di Jimmy Sommerville. Tra le sue collaborazioni, quella con Peter Hammill dei Van Der Graaf Generator, nell'opera rock "The Fall of the House of Usher".