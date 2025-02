Roberto Cacciapaglia presenta il nuovo singolo "Time To Be"

Il suo ultimo progetto discografico di inediti, “Invisible Rainbows”, uscito a febbraio 2023, ha raggiunto le vette delle classifiche in UK, Italia e Cina. Da sempre attento alle opportunità da offrire ai nuovi talenti, è fondatore e dirige “Educational Music Academy”, accademia musicale che nasce nel 2012 con l'obiettivo di dare voce ai giovani musicisti. A settembre 2023 è uscito l'album “Invisible Rainbows – Solo Piano”, versione per pianoforte solo di “Invisible Rainbows”, presentato il 30 settembre alla Cadogan Hall di Londra. Il nuovo album, intitolato “Time to Be”, è stato anticipato dai singoli: “INCIPIT / Moz-Art K.488 ReComposed” (aprile), da “Alma” (luglio), “Borderlands” (settembre). Quest'ultimo è stato eseguito dal vivo in prima assoluta il 19 agosto su invito del Festival of Politics di Edimburgo, presso il Parlamento scozzese e in Italia il 25 settembre al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Lo stesso compositore e pianista, gradito ospite a "Popular", presentando il brano dice che "Time to Be": "apre a una dimensione meditativa che scorre come un fiume calmo da cui lasciarsi trasportare". "Ogni nota è un invito a esplorare il proprio io interiore e a riconnettersi con l’essenza universale, che ci appartiene e ci unisce". "Il tempo citato nel titolo, del brano e dell’album, è prima di tutto il tempo di ascoltare e di ascoltarsi".