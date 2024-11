Rita Marcotulli presenta il progetto "I Caravaggianti", sul palco all'auditorium Parco della Musica di Roma

Nel progetto "I Caravaggianti", Rita Marcotulli ha delineato un viaggio immersivo con musica, testi e visual design che agiscono congiuntamente sul palco, alla scoperta dei dettagli meno noti nelle opere del grande artista.

Rita Marcotulli, graditissima ospite di “Jazz Meeting” racconta: "Sicuramente Caravaggio fu un grande innovatore. Ci ha lasciato opere meravigliose, che con un fascino intatto, sono arrivare fino ai giorni nostri.

La cosa che mi piace di lui è in particolare il contrasto tra il buio e la luce, che sono anche una degli opposti della vita, come Yin e Yang. E’ stato spesso rappresentato come una persona violenta, ma in realtà aveva una sensibilità particolare, dipingeva partendo dal nero, non dal bianco. Il buio rappresenta il periodo storico in cui ha vissuto: teso, violento e drammatico.

In uno dei suo quadri per raffigurare la Madonna si ispirò alle sembianze di una prostituta, per dipingere San Girolamo trasse invece ispirazione da un brigante. Con il jazz Caravaggio aveva in comune la libertà di esprimersi. Frequentava persone che oggi definiremmo “borderline”".