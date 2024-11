Portanuova Pop Christmas riaccende il cuore di Milano

Attraverso l’app di quartiere, Portanuova Milano, i visitatori potranno prenotare la propria visita al PoP XMAS Tree, un albero di luci di oltre 13 metri al centro di Piazza Gae Aulenti, e saranno guidati in un viaggio emozionale tra scenografie suggestive e interazioni digitali attraverso 5 stanze pensate per un pubblico eterogeneo. In Santa’s Home, un salotto caldo e accogliente, si potrà ricevere una foto ricordo in formato digitale e, prenotando uno slot dedicato in app, ci sarà anche Babbo Natale a fare gli onori di casa con una serie di gadget. Find Your Giftè, invece, pensata per la Gen Z e tutti gli amanti dei social media. Inquadrando un QR code sarà possibile utilizzare un filtro magico per scatenare la propria creatività con foto e video su Instagram e Tik Tok. Dalla baita di montagna si passa all’ambientazione esterna, fatta di neve e ghiaccio, dove grazie al simulatore Sleight Adventure sarà possibile provare l’ebbrezza di una discesa in slitta a tutta velocità.