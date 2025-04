Ospite a “Popular” il chitarrista e compositore Riccardo Zappa

Cosa c'è nel futuro di Riccardo Zappa?

Penso che a questo punto sia necessario mi dedichi a quanti, per diverse ragioni, non sono in grado di fruire della musica concertistica. Vedremo se è possibile sviluppare, in modo più organico, quanto già fatto in passato, e cioè portare il mio concerto, a costo zero, nelle realtà più problematiche del nostro Paese.