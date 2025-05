Patrizia Cirulli presenta "Il Visionario (Francesco D'Assisi)"

Patrizia Cirulli per quattro volte finalista al Premio Tenco e per tre volte vincitrice del Premio Lunezia, è un nome di punta del cantautorato italiano, ha collaborato con vari artisti, fra cui: Sergio Cammariere, Mario Venuti, Fausto Mesolella, Sergio Muniz, Vince Tempera, Pacifico. Nel 2022 ha pubblicato l’album “Fantasia. Le Poesie Di Eduardo In Musica” (Squilibri editore), finalista al Premio Tenco 2023. Da questo disco, in cui Patrizia ha musicato le poesie di Eduardo De Filippo, è nato un fortunato tour per tutt’Italia.