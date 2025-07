A "Popular" il chitarrista Gianmario Troiani e il liutaio Edoardo Piccioni

Insegnare per me è un piacere ed una grande responsabilità. Per molti allievi essere introdotti alla conoscenza della musica e alla pratica della chitarra rappresenta una vera scoperta, che per alcuni (come lo fu per me) significa anche trovare un’altra via e un’altra modalità per poter esprimere sé stessi. Ho avuto la fortuna di avere docenti che mi hanno trasmesso il loro amore e la loro dedizione e rispetto verso la musica e spero di riuscire a restituire ai miei allievi almeno una parte di tutto quello che ho appreso nel corso degli anni, facendo scoprire loro tutta la bellezza di questo linguaggio universale.