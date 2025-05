Ospite a “Jazz Meeting” il pianista e compositore Guido Coraddu

"Miele Amaro" può essere considerato il mio primo lavoro di piano solo. Non potevo in quel periodo suonare insieme ad altri e quindi ho pensato a qualcosa che avrei potuto realizzare da solo. "Miele Amaro” è un libro che è difficile da definire; non è un’opera di finzione e neanche un’antologia, a suo modo è un libro sperimentale, che racconta la cultura sarda degli anni ’50, periodo in cui era forte l’apertura dell’isola a stimoli culturali esterni e completamente differenti tra loro. “Miele maro” di Salvatore Cambosu aveva lo scopo di raccontare la cultura di questa terra a chi sardo non è, ma anche ai sardi stessi. Per quanto mi riguarda, ho fatto una ricerca sul Jazz sardo ed anche nel mio concerto a Spoleto ho proposto in gran parte musica di artisti della mia terra, filtrati attraverso il pianoforte. Studiando la musica e lavorando con i musicisti della mia regione, mi sono accorto dell’ampiezza dell’offerta musicale: la Sardegna è come un arcipelago di musiche diverse, tutte di grande interesse.