Auguri Orietta Berti, rivediamola a "Superclassifica Show" 1981

Buon compleanno Orietta Berti. Nata a Cavriago (Reggio Emilia) il 1° giugno 1943 la cantante compie oggi 81 anni. L'artista emiliana, in quasi 60 anni di carriera, si è affermata come una delle voci più popolari della musica leggera italiana. Berti ha raggiunto la notorietà sin da giovanissima tra gli anni sessanta e settanta in un "parterre" insieme ad altre celebri cantanti come Mina, Iva Zanicchi, Milva e Patty Pravo. Ciascuna di loro si è guadagnata un soprannome originato da un animale e dalla città d'origine: per la Berti era "l'Usignolo di Cavriago". Ospite nel 1981 di "Superclassifica Show", trasmissione musicale di Canale 5 condotta da Maurizio Seymandi, la cantante interpretava "La balena", singolo discografico pubblicato pochi mesi prima insieme a "Settimo giorno".