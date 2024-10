"Moods" è il nuovo album del progetto TrioRox

Ci sono dischi o artisti che ti hanno influenzato?

Moltissimi, anche se uno dei miei album preferiti a decenni dalla sua uscita, resta "Off the Wall" di Michael Jackson, non solo per le canzoni contenute nel disco, ma anche per personaggi come Quincy Jones che fu il produttore, ma anche l'ingegnere del suono Bruce Swedien; "Off the Wall" è diventato un punto di riferimento per chi vuole fare un bel disco, come accadeva per molte produzioni degli anni 70; attualmente tra i musicisti mi piace il pianista Robert Glasper.