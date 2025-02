Massimo Carloni e Michele di Toro presentano il progetto "Piano2Forte"

Quanto è difficile valorizzare un talento?

Innanzitutto ho una mia precisa convinzione. Il vero talento in senso puro ed assoluto non ha bisogno di insegnamenti se non per la parte riguardante le regole, l'assimilazione dei sistemi e le questioni teoriche. In gran parte tutto questo può essere sovvertito dal talento che genera una nuova corrente, e sta al pubblico concedere a se stesso un tempo di assimilazione per l'acquisizione di questo neo linguaggio. Ma di certo come dico sempre io il marmo non può lavorarlo solo Michelangelo. Esistono tanti eccellenti marmisti ed è di questi che le scuole si devono occupare, per costruire anche gli esecutori, personaggi dotati di strumenti sopraffini per la restituzione dell'idea di chi compone di chi crea di chi arrangia. Questo progetto non è per chi compone, ne esistono già tanti... Ma è per chi ha bisogno di essere scovato, incentivato, e portato ad un livello di eccellenza, che appunto è compito del vero e proprio talent scout, disinteressato, che nulla ha a che fare con le macchine tritacarne dei "Talent". È un progetto che oltretutto non andrà d'accordo assolutamente con i diplomifici, ma che vuole fornire una possibilità ai giovani a prescindere dai titoli. Vogliamo rendere un grazie immenso ad un gruppo imprenditoriale, La Guerrato Spa, che si distingue per sensibilità e che ci ha consentito di avviare, sostenere, divulgare il progetto, assurgendo a quel ruolo di mecenatismo così meritevole da essere paragonato a quegli illuminati e sono riusciti a permettere lo sviluppo del Rinascimento italiano, che ha permesso all'Italia di avere un patrimonio artistico e culturale assolutamente imparagonabile.