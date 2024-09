Il Maestro Nicola Piovani presenta il progetto "Tre Fenomeni"

Il pubblico umbro, in particolare quello di Orvieto mi coinvolge in modo speciale: ho lavorato per molto tempo al teatro Mancinelli, lì sono nate diverse mie composizioni. Lì, grazie alla collaborazione del comune di Orvieto, debuttò la Pietà, uno Stabat Mater su testo di Cerami che nel 2000 portammo fino a Betlemme, sulla piazza della chiesa della Natività, in un concerto indimenticabile (indimenticabile per me, intendo).

A Orvieto ho passato molti giorni, giorni musicali, bellissimi. Mi dà emozione tornarci a suonare!