Festival "Metamorfosi" di Orvieto, tra gli ospiti il compositore Nicola Piovani

Il 15 settembre chiusura con Giorgio Pasotti e l’Orchestra di Fiati dell’Umbria

Quella delle orchestre a fiati è una tradizione molto radicata nei piccoli paesi del centro Italia. Importante come momento di aggregazione di incontro oltre che per l'ascolto della musica. In particolare lo spettacolo che concluderà "Metamorfosi", si avvarrà di un testo legato alla tutela del mondo che abitiamo. Il testo sarà recitato da un attore versatile e poliedrico come Pasotti, che con le sue caratteristiche rispecchia lo spirito del Festival.