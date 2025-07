Luca Pugliese presenta il suo nuovo singolo "Non Fa Più Male"

I miei brani solitamente nascono con la forma della "One man band": percussioni, chitarra e voce, in questo disco suono anche l’armonica a bocca. Gli altri musicisti suonano strumenti acustici, non usati di frequente. Abbiamo ad esempio una Darabouka strumento della tradizione del Magreb, o la fisarmonica, altro strumento che non si ascolta spesso, in questo momento. “Non fa più male” ha un'atmosfera particolare ed è accompagnato da un video suggestivo e molto significativo per me, che ha subito riscosso grande consenso nel pubblico. Gli arrangiamenti sono tutti curati da me, ma i miei "compagni di viaggio" sono stati importanti per la buona riuscita del tutto.