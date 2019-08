POPULAR 8 agosto 2019 10:48 Lo Zoo di Berlino presenta "Resistenze Elettriche" Popular incontra Andrea Pettinelli, musicista, produttore e co-fondatore del progetto

Il vinile sembra sempre più vivere una seconda giovinezza, non soltanto per la ristampa di grandi classici del passato, ma anche per le novità discografiche. E' infatti un progetto creato appositamente per il vinile, "Resistenze Elettriche" nuovo lavoro de lo Zoo di Berlino. La band recentemente si è dedicata a diversi progetti, tra cui la ristampa rimasterizzata di "Area 1978, gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano!" ed il nuovo album di Patrizio Fariselli, "100 Ghosts", usciti per la Warner Italia. "Resistenze Elettriche" è un progetto speciale, realizzato in collaborazione con New Model Label e distribuito da Goodfellas. Il disco è un vero e proprio concept album Andrea Pettinelli, musicista, produttore e co-fondatore dello Zoo di Berlino, parla della scelta del vinile come supporto del progetto...

"L'idea del vinile - dice Andrea - rispecchia il nostro modo di operare, non è qualcosa di nostalgico, ma un'occasione per comunicare meglio con chi ascolta e fruisce di questo progetto. Il ricorrere ad un disco in vinile, con un lato A ed un lato B, rispecchia il nostro percorso artistico, ci sembra non soltanto una chiave interessante, ma anche un modo diverso di fare musica, che per molti versi è ancora da scoprire e valorizzare".