Lo Speciale: "Medjugorie 4.0: il tempo dei frutti“

In quel piccolo luogo tra i monti ( la parola Medjugorie significa proprio in mezzo ai monti) nulla sarà più come prima. Il sì del Vaticano ad andare, arriva dopo 38 anni. E dunque questo 2019 l' Anniversario , la festa in cui si ricorda l'inizio delle Apparizioni della Madonna, ha avuto un sapore completamente nuovo. Così come il 30esimo festival dei giovani, dove si sono dati appuntamento in 65.000 ed è stato aperto dal vicario del Papa sulle Apparizioni , iniziate il 24 giugno 1981 a sei veggenti ora adulti, la chiesa non dice nulla ancora.