Lectio magistralis di Gianni Letta e Brunello Cucinelli sul futuro dell'etica

Può rinascere un Paese senza un'etica condivisa? Ci può essere una vera ripresa economica senza solidarietà? Sono alcuni degli interrogativi che ci poniamo oggi per progettare il domani del nostro sistema Paese. Da sempre l’uomo aspira alla felicità, tanto più in questo momento. Ma il "diritto alla felicità" non può mai essere scollegato dalla sua inseparabile dimensione economica e sociale. Si confronteranno due voci, portatrici di esperienze e percorsi molto diversi, ma accomunate dalla medesima, invincibile passione per l’Italia: Gianni Letta e Brunello Cucinelli.