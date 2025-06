Kiki Orsi presenta il suo nuovo lavoro "Kontiki"

Mentre cercavo un titolo che rappresentasse l’album, racconta Kiki, improvvisamente mi sono imbattuta nella storia di una zattera che nel 1947 attraversò l’Oceano Pacifico, in mezzo a mille tempeste che si chiamava Kon-Tiki.Nella mia “zattera” ho vissuto la nascita e la crescita di ogni singola canzone, che spesso come accade per molti artisti nasce da una situazione di sofferenza; tratto temi come la violenza sulle donne come accade nel brano “Tongue” o la tossicodipendenza in una canzone come "Mrs Hide". "Beautiful like me", parla di anoressia ed è un brano che ho scritto basandomi su una storia realmente accaduta; ho visto morire una ragazzina molto giovane a causa di questo disturbo alimentare. Queste 14 tracce sono la mia massima soddisfazione: sono una diversa dall'altra, spero che chi ascolta possa in qualche modo riconoscersi in una delle storie che racconto, e nei temi che tratto nei vari brani.