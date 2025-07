Enrico Rava al Festival dei Due Mondi di Spoleto

Enrico Rava già dalla fine degli anni '60 fu uno dei pionieri de jazz italiano oltreoceano, prima in Argentina, poi negli Stati Uniti. Il leggendario musicista parla così dell'impatto con il Festival dei due Mondi di Spoleto. Una piazza meravigliosa, un pubblico numeroso e attento, sottolinea Enrico Rava. Per noi musicisti è sempre emozionante, suonare in contesti come quello di Spoleto. Se non erro, credo sia stata anche la mia prima esibizione in questa città, in un Festival che ha fatto del dialogo tra musiche arti e culture diverse un caposaldo, fin dalle prime edizioni.