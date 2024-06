A "Jazz Meeting" Ramberto Ciammarughi racconta "Intramontes"

"In realtà il progetto nasce senza Paolo Fresu - racconta Ramberto Ciammarughi -, ma è stato concepito come un’opera con 60 persone sul palco e fu proposto al pubblico nel 2017. Uno degli spettacoli fu registrato e ascoltandolo capii che da quel concerto potevano nascere cose interessanti. Ho voluto che fosse Paolo Fresu il trombettista; quando ho chiesto la sua disponibilità per far parte del progetto, ha accettato con entusiasmo; c’erano già spazi nella composizione, che lui ha “riempito” al meglio con il suo strumento. Poi ho proposto di realizzare discograficamente il progetto al direttore del "Saint Luis College of music" di Roma dove io insegno: Stefano Mastruzzi, che ha accolto con entusiasmo la mia idea di trasformare la registrazione in un disco, con la presenza di Paolo Fresu, col quale collaboravo in quel periodo".