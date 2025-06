A "Jazz Meeting" il progetto dei nuovi talenti "Piano2Forte"

"Piano2Forte" potrebbe essere paragonato a un'onda cresciuta lentamente ma in maniera costante, che mano a mano ha coinvolto tanti giovani musicisti in tutta Italia. Poche iniziative negli ultimi anni, hanno avuto il potere di trovare, ma soprattutto valorizzare talenti come “Piano2Forte”, ideata dal poliedrico Massimo Carloni, fondatore della New Muses Agency di Ascoli Piceno e con il fondamentale supporto del maestro Michele di Toro, uno dei maggiori pianisti della scena jazzistica italiana e internazionale.