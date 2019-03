Intervista a Michi Dei Rossi, che presenta il nuovo lavoro de Le Orme, "Sulle Ali di Un Sogno"

In "Sulle Ali di un Sogno" ci sono anche ospiti prestigio, su tutti David Cross già violinista dei King Crimson……

Si, David ha suonato con Le Orme in tournée, quando l'ho contattato è stato entusiasta di unirsi a noi e il risultato mi sembra ottimo. Cross è un musicista che con grande umiltà si è messo al servizio di questo progetto, non escludiamo che possa tornare con noi a suonare presto in tournée. Francesca Michielin ha cantato in "Gioco di Bimba", pur essendo giovanissima, apprezza moltissimo la musica de Le Orme e i suoi genitori erano nostri fan, credo che lei ed Ermal Meta siano tra le novità più interessanti tra le nuove generazioni di cantanti italiani. In particolare trovo emozionante la sua interpretazione, in una delle nostre canzoni più conosciute dal grande pubblico. In "Sulle Ali di Un sogno" ci sono anche due inediti "Danza di Primavera" e "Un Altro Cielo". Consiglio il pubblico di ascoltare il disco nella versione in vinile, che è quella che più si avvicina alla realtà di ciò che abbiamo creato in studio.



Insieme al Banco ed alla Pfm, siete stati tra i primi gruppi ad avere successo anche fuori dai confini nazionali

Ricordo in particolare una nostra tournée nel Regno Unito, quando suonavamo prima di un gruppo molto conosciuto, la gente fu entusiasta e ci chiese il bis, sicuramente fu una grande soddisfazione per noi, quella di misurarci con la scena “Prog” britannica, tra le più apprezzate al mondo. Piacevamo al pubblico, perché alla tecnica musicale univano la melodia; ricordo quando Aldo Tagliapietra riuscì a richiamare l'attenzione del pubblico al Manchester, suonando solo il Bouzuki strumento greco e voce ed il pubblico rimase ammaliato. Anche i discografici furono attirati dalle band italiane: il Banco e la Pfm furono messi sotto contratto dalla "Manticore" di Emerson, Lake e Palmer, noi dalla "Charisma" dei Genesis. Abbiamo sempre suonato all'insegna dell'improvvisazione, in maniera molto naturale non pensando ai generi, ma alla qualità della musica.



Cosa c’è nel futuro di Michi Dei Rossi

La voglia di continuare suonare almeno fino a 80 anni, fino a quando avrò le motivazioni a salire su un palco che anche dopo 50 anni di carriera non accennano a scemare, ma anzi sono sempre più forti. In "Sulle Ali di un Sogno" hanno suonato: Michi Dei Rossi: Batteria, Percussioni e Glockenspiel, Michele Bon: Organo Hammond C3, Piano, Synth e Tastiere, Alessio Trapella: Voce, Basso e Contrabbasso, Ivan Geronazzo: Chitarra elettrica, classica e acustica 6/12 Corde e Simone Chivilò che suona la chitarra acustica 12 corde in "Gioco di Bimba". La copertina, ideata e disegnata dal Maestro Marco Nereo Rotelli, artista contemporaneo famoso per le sue installazioni luminose. Ad accomunarlo a Le Orme è la sua origine, infatti anche lui nasce a Venezia, dove si è laureato in architettura nel 1982.