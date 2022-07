Il medico consiglia… come curare la dermatite seborroica

Una delle dermatiti più frequenti che gli specialisti trattano e curano è la dermatite seborroica.

Con manifestazioni sul volto più o meno delimitate e, per lo più, squame che possono portare a prurito e bruciore, si tratta di una patologia cronica che può coinvolgere non solo il volto, ma anche il cuoio capelluto. Malattia recidivante, tende nel tempo a risolversi, come durante la stagione estiva, e a peggiorare durante la stagione più fredda: ma non bisogna mai trascurarla. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Marzia Baldi, responsabile degli Ambulatori di Dermatologia di Humanitas Gavazzeni Bergamo.