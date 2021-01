"Il coronavirus nato in un laboratorio di Wuhan", un anno fa la rivelazione di Paolo Liguori in tv 

Un anno fa di questi tempi il coronavirus non aveva ancora un nome proprio ma il mondo cominciava a intuirne la pericolosità, chiedendosi quale fosse l'origine. Proprio il 25 gennaio 2020 Paolo Liguori iniziava a raccontare in un editoriale (come si vede nel video) una versione diversa da quelle provenienti dalla Cina. Il direttore di Tgcom24 sostenne per primo che quel virus era nato in un laboratorio dell'allora semi-sconosciuta città cinese di Wuhan. Oggi quella tesi vive di vita propria. E Liguori ne parlerà ancora oggi a "Fatti e Misfatti" in onda su Tgcom24 alle ore 13,30.