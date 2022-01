Gegè Telesforo presenta il nuovo album "Impossible Live Tour"

Un onore ospitare a “Jazz Meeting” Gegè Telesforo uno tra i più amati personaggi radiotelevisivi italiani, affermatosi grazie a programmi di culto del piccolo schermo, come: “Doc”, “Soundcheck” di Radio24, “Variazioni su Tema” su Rai5 per citarne alcuni. “Impossible Tour Live” è il racconto in musica dei concerti affrontati nell’estate del 2021, tanta strada insieme a una band formidabile, formata dal bassista Dario Deidda, dallo special guest Max Ionata al sax, dal pianista Domenico Sanna, dal contrabbassista Luca Bulgarelli che ha curato anche il mix e il mastering dell’album; e ancora da Michele Santoleri, giovanissimo batterista, ormai da qualche anno nella band di Telesforo. “Impossible Tour Live” è il secondo disco ripreso in concerto, pubblicato da Gegè, a 25 anni di distanza da “Pure Funk Live”.

Così Telesforo racconta come tutto nacque... "Quando nel marzo dello scorso anno, in pieno lockdown, ci sentivamo solo sui social", racconta Gegè, "il tornare a lavorare dal vivo ci sembrava un miraggio; il nostro manager Roberto Ramberti ci ha prospettato di poter fare un tour di trenta concerti, abbiamo deciso d'intitolarlo, in maniera scaramantica: “Impossibile tour”. Fortunatamente siamo riusciti a tornare a suonare dal vivo, ci siamo esibiti in location bellissime, con la realtà completamente nuova delle regole e del protocollo.

E’ stato esaltante, ci siamo tolti grandissime soddisfazioni e la gente ha risposto benissimo, dimostrando di avere voglia di divertirsi e ascoltare musica di qualità, pur attraversando un periodo difficile.

I brani erano fatti di arrangiamenti serrati ma anche d'improvvisazione, per dare spazio alla qualità dei singoli musicisti.

Ho avuto l'intuizione di registrare un paio di questi concerti, che sono poi racchiusi in questo disco dal vivo, ripreso a Roma della Rassegna “Dal Tramonto all'Appia – Around Jazz” al Parco Archeologico dell'Appia Antica e in Piemonte al Jazz Festival di Moncalieri.

Per noi è stato importante “fermare” questi due concerti su disco, entrambi gli eventi ci sembravano particolarmente ben riusciti e fortemente “partecipati” dal pubblico".

Non è l’unica novità sul vostro progetto...

Si infatti, abbiamo anche realizzato sette videoclip, che rilasceremo mano e mano sui social e che faranno parte di un programma televisivo, in preparazione su RAI 5 con Renzo Arbore e che sarà composto da i momenti migliori di "Doc" ideato da lu che considero il mio maestro, che condussi negli anni ’80, alternati a musicisti che suoneranno in ogni puntata.

Il nostro obiettivo è quello di dare vita a un programma che possa far conoscere alle generazioni più giovani un programma di culto e nello stesso tempo proporre musica di qualità, che ha poco spazio per farsi conoscere.

Sceglieremo musicisti che non verranno da noi "solo" per promuovere le loro uscite, ma che anche una sincera passione per la musica, che possono trasmettere a chi vedrà il programma.

Con molti dei tuoi musicisti suoni ormai da anni: come ti trovi con loro?

Intanto siamo grandissimi amici; sono: Dario Deidda al basso, Max Ionata al sax e Domenico Sanna al pianoforte Michele Santoleri alla batteria e Luca Bulgarelli al contrabbasso, una delle nostre eccellenze musicali, che lavora nelle mie produzioni anche come tecnico del suono, realizzando ottimi mix e mastering.

Ho musicisti onnivori, pronti a suonare al meglio diversi generi.

Molti brani che abbiamo rivisitato con questo tipo di organico, hanno un piglio devoto alla ritmica.

La peculiarità di questo disco sta nel fatto che è di jazz nella forma e nella struttura, ma raccoglie varie tipologie di musica: dall'etnica al rock.

Ora che anche questo album live è stato pubblicato, siamo pronti, se ne avremo la possibilità, ad affrontare l'Impossible Tour 2022 la prossima estate.