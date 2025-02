Gaetano Liguori presenta il suo libro dedicato al religioso barnabita Padre Antonio Gentili

Come musicista ma anche come teologo, il tuo percorso è sempre in continua evoluzione

Si ed in particolare a settembre vorrei presentare per la laurea magistrale una tesi sulla spiritualità del jazz, argomento che unisce due tra i miei principali interessi.

Vorrei parlare in particolare della spiritualità nella musica di personaggi come John Coltrane o Archie Shepp, che ho sempre ammirato.

Anche in tempi recenti ho apprezzato progetti come quelli di Jan Garbarek con la Hilliard Ensemble, che hanno girato il mondo, riscuotendo un successo planetario.

Esistono pochi testi su questo argomento, sarà una sfida difficile, ma sono pronto ad affrontarla.