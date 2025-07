Frida Bollani Magoni in concerto col suo “Semplicemente Frida”

Come vivi nella doppia veste di cantante e pianista?

Non la vedo come una "doppia veste", perché la voce così come il pianoforte stesso, sono strumenti che vanno bene insieme. Ho studiato più pianoforte che canto, ma sono pianista e cantante allo stesso modo. Il pianoforte è il re degli strumenti musicali, per me è un piacere essere cantante e pianista. Negli anni sono stata soprattutto un'interprete.