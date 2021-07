Festival dei due Mondi di Spoleto, Alvise Casellati dirige "Eastern Pictures" 

Ufficio stampa

Al Festival dei Due Mondi di Spoleto, nello scenario di Piazza Duomo, il coro dell'Accademia di Santa Cecilia, diretta da Alvise Casellati, ha presentato "Eastern Pictures". In programma musiche di Gustav Holst, Giya Kanchely e Leonard Bernstein. Alvise Casellati, nostro ospite a "Popular", parla così delle emozioni provate nel tornare a dirigere al Festival dei due Mondi: "Un piacere ritornare a Spoleto, dopo il mio debutto di otto anni fa, dice il Maestro, una grande emozione suonare in un luogo così importante: una stupenda location come quella di Piazza Duomo, in un festival di lunghissima tradizione. A ciò si unisce anche l’opportunità di lavorare con il coro di Santa Cecilia e con i musicisti dell’Orchestra. Nel corso delle prove ho avuto modo di apprezzare la loro grande preparazione e professionalità".