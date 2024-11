Ferruccio Spinetti presenta il live con Fausto Mesolella

Certamente, questa è una mia priorità non solo come musicista ma anche come didatta, dal momento che insegno da più di dieci anni in Conservatorio e sono docente di contrabbasso jazz a La Spezia. E’ essenziale far arrivare brani come questi alle nuove generazioni. In questo fine settimana del 9 e 10 novembre a Roma in occasione del Gran Galà dell’Alta Fedeltà a Roma all’Hotel “Sheraton 3” Parco de’ Medici, il pubblico potrà apprezzare la qualità musicale e tecnica del Live di Spinetti e Mesolella e degli altri dischi della Fonè.