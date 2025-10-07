Farricelli : “Tratto una storia generazionale italiana nel mio nuovo libro 'In un soffio d’amore'”

È uscito il nuovo, atteso libro di Annamaria Farricelli, poetessa raffinata e scrittrice pluripremiata: “IN UN SOFFIO D’AMORE”, per i tipi di We Edizioni. La Farricelli è riconosciuta unanimemente per il suo contributo alla letteratura e alla poesia. Le sue “creature” sono raccolte in sillogi, antologie, racconti, romanzi. “In un soffio d’amore” è un romanzo, ma anche saggio; un libro che abbraccia passato, presente e futuro, e che invita a riflettere sul valore della famiglia, della solidarietà e dei sentimenti in un mondo in continua evoluzione. Potremmo dire che traccia una storia generazionale e socio-antropologica, concentrandosi in particolare sulle esperienze della “Classe 1900” e delle successive “Nuove Generazioni” in Italia. Il focus del libro è sulla regione napoletana e il borgo di Scanzano, e tratta le vicende della famiglia Di Maio, attraversando gli orrori delle due guerre mondiali e i cambiamenti del dopoguerra, analizzando il contrasto tra i valori di resilienza dei Baby Boomers e il disagio e la dipendenza dalla tecnologia delle più recenti Generazioni.