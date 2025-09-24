Eugenio Finardi racconta "L'origine di Tutto"

Parlando di voce non si può non citare Demetrio Stratos che oggi avrebbe avuto 80 anni: quale il testamento spirituale che ha lasciato?

Ha segnato con la sua vocalità un limite, una sorta di frontiera, la sua voce rimane inarrivabile, a quasi 50 anni dalla sua scomparsa improvvisa. Forse solo John De Leo dei Quintorigo, è riuscito ad avvicinarsi alla sua vocalità. Le sue caratteristiche fisiche come la cassa toracica ampia, lo hanno molto aiutato ma oltre alle sue indubbie doti di cantante, mi piace sottolineare quella di ricercatore. Personalmente il prossimo inverno farò uno spettacolo nei teatri, dedicato alle voci di cantanti italiani come: Battisti, Battiato o Ivan Graziani, ci sarà anche quella di Demetrio Stratos.