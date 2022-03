Donatella Rettore canta "Kobra" a "Buon compleanno Canale 5"

In attività sin dai primi anni Settanta, Donatella Rettore è sempre stata nota per il suo stile dissacrante e provocatorio. Queste sue inconfondibili caratteristiche sono riscontrabili anche in "Kobra", brano pubblicato nel 1980, scritto dalla stessa Rettore su musica di Claudio Rego.

Il brano si posizionò in breve tempo alla quarta posizione dei singoli più venduti in Italia e Germania. Considerata scandalosa per il suo testo ironico e ricco di doppi sensi a sfondo sessuale, la canzone suscitò un'ondata di proteste. Con "Kobra" la Rettore vinse il Festivalbar per la categoria donne.

Rivediamo l'esibizione di Donatella Rettore a "Buon compleanno Canale 5" nel 1990.