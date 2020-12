Buon compleanno Carla Bruni: rivediamola in un'intervista del 2008 a "Le Iene"

Buon compleanno a Carla Bruni. L'attrice e cantautrice, è nata il 23 dicembre 1967 a Torino. Fin dall'età di sette anni vive in Francia e a fine anni Ottanta intraprende la carriera di indossatrice, diventando in pochissimo tempo una delle top model più note e amate degli anni Novanta, insieme a Claudia Schiffer, Naomi Campbell ed Eva Herzigova.

Nel 1998 abbandona le passerelle e il mondo della moda, per debuttare nella musica, pubblicando l'album "Quelqu'un m'a dit", che ottiene un grande successo di critica e di vendite anche in Italia. Dal 1994 inizia a muovere i primi passi da attrice, prestando il suo volto a qualche cameo, come quello in Midnight in Paris di Woody Allen. Nel 2007 inizia la sua chiacchieratissima relazione con l'ex Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, da poco separato dalla moglie Cécilia Attias. I due si sposano il 2 febbraio 2008 e tre anni dopo nasce la loro figlia Giulia. Per festeggiare il suo compleanno, la rivediamo in questa irriverente intervista de "Le Iene" nel 1998.