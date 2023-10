Bollate (Milano), visite al seno gratuite: un successo il progetto pilota di prevenzione

L'Associazione C.A.O.S. Odv e il Comune hanno messo a disposizione accertamenti per circa 200 donne

Odv e il Comune di Bollate (Milano) hanno messo a disposizione gratuitamente a circa 200 donne bollatesi. Si tratta di un progetto pilota che per la prima volta vede in rete l'amministrazione comunale, il mondo dell'associazionismo e ben tre Aziende Socio Sanitarie: l'ASST Rhodense, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, l'ASST Fatebenefratelli Sacco che, con Europa Donna Italia, hanno dato il patrocinio e la disponibilità degli ambulatori e dei medici.

A sole 24 ore dall'apertura dell'agenda appuntamenti, sono andati a ruba gli slot disponibili per le visite al seno che, nel mese della prevenzione, l' Associazione C.A.O.S.

Le prime 80 visite si sono svolte il 7 ottobre mentre la replica ci sarà il 21 ottobre dalle ore 9 alle 13 nella Casa di Comunità di Bollate. Vista la grande affluenza, CAOS e Comune stanno pensando di riproporre l'evento in altre date per accontentare anche le donne in lista d'attesa.

Per la buona riuscita del progetto, alcuni medici hanno messo volontariamente a disposizione il loro tempo e la loro competenza: Franca Di Nuovo, Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASST Rhodense, Paolo Chiapponi, Direttore Distretto Garbagnatese ASST Rhodense, Giovanni Faini, Direttore U.O. Semplice Dipartimentale Chirurgia Senologica ASST Rhodense, Gabriella Farina, Direttore Dipartimento Area Oncologica e Responsabile Breast Unit della ASST Fatebenefratelli Sacco, Antonio De Luca, Responsabile Breast Unit ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.