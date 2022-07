Anouk e la sua "Nobody's Wife" a Festivalbar 1998

Anouk Teeuwe, conosciuta dal grande pubblico semplicemente come

Anouk

Urban Solitude"

Eurovision

Song Contest

, inizia la sua carriera nella musica nel 1997 con ", disco d’oro in Belgio. Nel 2001 pubblica il singolo "Don’t" e subito dopo il suo terzo album, "Lost Tracks", con alcune versione acustiche delle precedenti canzoni. Seguono numerosi premi e riconoscimenti per una carriera. Nel 2013 ha anche partecipato all’e riporta i Paesi Bassi in finale classificandosi al nono posto.

Pubblicato nel 1997 in Olanda, il singolo

"Nobody’s Wife"

dieci settimane

4 dischi di platino

Together Alone"

“Festivalbar”

è restato in cima alle classifiche pere nelle settimane successive ha ricevuto. È estratto dal secondo album dell’artista, ". In questo video la sua esibizione aldel 1998.