Alice celebra Franco Battiato con l'album "Eri con Me"

Nella sua carriera Alice ha scelto di percorre una strada diversa da quella tipicamente "commerciale", dopo la vittoria a Sanremo con "Per Elisa", intraprendendo un viaggio musicale sempre più introspettivo, ricco di soddisfazioni e di collaborazioni con artisti unici, come lo stesso Franco Battiato o Yuri Camisasca.

ALICE E BATTIATO - Nel 1985 Alice diede alle stampe una raccolta di canzoni del cantautore di Milo, intitolata “Gioielli Rubati”. È del 2016 il tour "Battiato e Alice", portato con grande successo sui palcoscenici di tutta Italia. Nel 2020 è stata la volta del tour "Alice Canta Battiato", tutt’ora in corso, insieme a Carlo Guaitoli.

L'ALBUM - "Eri con me” presenta nuovi arrangiamenti di brani di Battiato come “Da Oriente a Occidente”, “Sulle corde di Aries”, o “L’addio”, che vede Battiato come coautore, con Mino Di Martino e Ippolita Avalli. Nel 2022 ad Alice è stato assegnato il "Premio Tenco" alla carriera, passaggio importante che testimonia la qualità dell’artista.

"BATTIATO, PATRIMONIO CHE VA TENUTO VIVO" - Presentando l’album, Alice ha ricordato Battiato con parole sincere e prive di retorica, definendo quello dell'artista un "patrimonio che va tenuto vivo", e proposto al pubblico, come l'autore avrebbe voluto. L'insieme di ciò che Battiato ha creato rappresenta, secondo lei, la testimonianza del suo talento. Sulle emozioni provate nel cantare le composizioni del Maestro, Alice ha detto che è stato per lei come approfondire ulteriormente la conoscenza di un personaggio con il quale, a più riprese, ha dato vita a una collaborazione quarantennale.

CANTANTE DELLE NOTE BASSE - Cantando le canzoni di Battiato, la cantante ha spiegato di aver percepito dettagli che in precedenza non erano emersi. Quella della cantante è una voce che in decenni di carriera ha aumentato progressivamente il suo spessore e la bellezza. Non a caso Alice si è autodefinita la cantante delle note "basse", in contrapposizione all’indimenticabile Giuni Russo che si contraddistingueva per quelle "acute".

LA STRUGGENTE "TORNEREMO ANCORA" - Un ricordo di Alice anche per Milva, cantante preferita del grande Astor Piazzolla, che interpretò "Alexander Platz" di Battiato. Del disco colpisce la spontaneità dell’interpretazione di Alice, che si avvale di arrangiamenti estremamente curati, di un grande pianista classico come Guaitoli. L’album si conclude con la struggente “Torneremo ancora” ultimo brano inciso da Battiato nel quale Alice mostra tutte le sue capacità interpretative. Manca nel disco “Gli uccelli”, canzone che interpretò con lo stesso Guaitoli al pianoforte, e che fu inserita in un documentario dedicato al “Making of” de “La Voce Del Padrone”.

Chiudiamo con una curiosità: “Eri Con Me”, realizzato nello studio Pinaxa da Pino Pischetola, storico tecnico del suono di Battiato dai tempi di “Gommalacca”, almeno per il momento è pubblicato solo nel formato fisico: cd o doppio vinile.