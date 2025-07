Alfredo Conte, grande successo al Museo Casa Menotti di Spoleto

Alfredo Conte, parla così della sua esperienza a Spoleto: "Una grande emozione, un onore suonare in quella che fu l’abitazione del Maestro Gian Carlo Menotti, non solo grande musicista e compositore, ma anche scopritore di talenti. E’ stata una persona che ha fatto molto per i giovani, creando il Festival dei due Mondi e facendo assurgere Spoleto a crocevia di culture diverse, ma unite dall’amore per la musica. Sono contento di essere stato accolto in modo così entusiasta, dal pubblico del Museo Casa Menotti. Quando suono il mio scopo principale è quello di far arrivare la musica classica a chi ascolta, in maniera semplice e fruibile a tutti. Ho anche introdotto l’esecuzione dei vari brani con una breve spiegazione, cosa che il pubblico ha molto apprezzato".