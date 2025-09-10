Adriano Formoso: sul palco tra musica e neuroscienza, cantautorato e psicoterapia

Adriano Formoso vive e lavora a Milano. E’ il primo cantautore italiano, psicologo, psicoterapeuta, omeopata naturopata ad aver portato la musica in un reparto ospedaliero di ostetricia e ginecologia, presso un apprezzato ospedale milanese. Ricercatore nellambito delle neuroscienze, Formoso si è dedicato per un decennio allo studio della relazione tra musica, cervello ed emozioni. Sostiene la "Neuropsicofonia", un approccio innovativo che coniuga arte, scienza e psicologia. Autore di libri, "Nascere a Tempo di Rock" è tra i più noti ed è stato applaudito al Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2018. Intenso, ironico e a volte provocatorio, questo artista e uomo di scienza ha reso la musica uno strumento per il benessere psicologico e per la crescita personale, integrandola nel suo percorso terapeutico e artistico. Nel mondo dello spettacolo e del post-covid, Adriano Formoso ha portato la relazione di aiuto al servizio del benessere psicologico attraverso il suo innovativo Formoso Therapy Show. Questo spettacolo che unisce musica, teatro e psicologia, è stato accolto con entusiasmo in molti spazi scenici italiani (ha avuto sold out anche al San Babila di Milano) dove lo psicoterapeuta musicista aiuta il pubblico a riflettere su temi legati alla crescita personale e al benessere psicologico. Prossimo impegno a Bologna, il 19 settembre, al Cine Teatro Orione. Lo incontriamo a pochi giorni dall’evento.