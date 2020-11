A "Jazz Meeting" Roberto Cipelli presenta il suo nuovo lavoro "L'equilibrio di Nash"

Roberto Cipelli, ospite a Jazz Meeting, parla così dell’inizio del progetto. "'L’Equilibrio Di Nash' - dice -, è nato in un bar bevendo un caffè, ricordavo a Paolo un disco di Paul Bley con Chet Baker che si chiama “Diane”, dal momento che avevo della musica mia che stava nel mood di quel disco".

Quale è la tua impressione sul progetto?

Nonostante la nostra lunga collaborazione, non abbiamo mai fatto un disco in duo, con questo nuovo progetto discografico abbiamo colmato un vuoto. Ai cinque pezzi composti da me, abbiamo aggiunto altri classici melodie italiane come “Parlami d’amore Mariù" o una composizione di Monteverdi. Il grande compositore, di Cremona come me, ha delle melodie che sono ancora bellissime, entrambi lo amiamo molto. Devo ringraziare Paolo che per la scelta del repertorio si è fidato di me, mi sembrano tutti brani adatti per la realtà del duo. Sia io che Paolo amiamo la melodia, ci siamo ritrovati in un unico solco.

Il disco è stato pubblicato per la Tǔk , etichetta di Paolo Fresu...

E’ stato lo stesso Fresu, dopo avere ascoltato il disco che mi ha suggerito di “tenerlo in casa”, pubblicandolo per la sua etichetta. La nostra collaborazione è ormai quasi quarantennale, non gli ho potuto dire di no, anzi ho accettato con entusiasmo la sua scelta. Tǔk è un grande conquista di Paolo, è un po’ come la sua famiglia musicale. In essa Fresu ha riversato tutte le sue energie, investendo e soprattutto valorizzando i giovani, che in un periodo come questo hanno molto da dire e non vengono accettati nei soliti circuiti del jazz italiano.

L’immagine di copertina è dell’artista bresciana Paola Pezzi, che prosegue la sua preziosa collaborazione con la Tǔk Music: si tratta della terza opera, dopo quelle apparse su: "The Future is a Tree" di Marco Bardoscia e "reWanderlust" del Paolo Fresu Quintet.